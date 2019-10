La atleta Marta Pérez, clasificada para las semifinales de 1.500m, ha criticado al Mundial de Doha, una prueba a la que califica como "artificial", preguntándose qué hacen compitiendo allí.

"No sé qué hacemos aquí. Esto es un Mundial que se está corriendo de forma artificial. Son artificiales las condiciones ambientales, creadas por el aire acondicionado en el estadio, como son artificiales las fechas forzadas, que trastornan la temporada de los atletas", explica.

Además, la soriana asegura que no puede "inspirar a nadie" a practicar atletismo. "En este país una mujer, yo misma, no puede inspirar a otras mujeres a hacer atletismo porque las mujeres que me están viendo no tienen esa posibilidad, por cuestión cultural, de hacer lo que yo hago", denuncia.

Marta Pérez también cuestiona el impacto ambiental que supone tener el aire acondicionado trabajando sin descanso en el estadio Khalifa: "El esfuerzo que se está haciendo para competir a nivel mediático con eventos como la Champions no va a servir para nada, porque cuando el Mundial se vaya de aquí no vamos a dejar ningún poso".

Te puede interesar:

¿Correr a 37 grados? ¿Pone el Mundial de Doha en peligro a los atletas?

La maratón de Doha, la más vergonzosa de la historia: 28 atletas retiradas, más de 30 grados y 80% de humedad