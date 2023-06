Ana Peleteiro ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que ha denunciado el acoso que está recibiendo en redes después de unas palabras sobre las mujeres trans en el mundo del deporte. "El tema de la competición deportiva es delicado. En atletismo la mujer que más salta son 15 metros y pico y el hombre 18 metros y pico...", dijo en esta mencionada entrevista.

Tras esas palabras está recibiendo odio en sus redes: "Una cantidad innumerable de personas me insultan, me desean la muerte, le desean el mal a mi familia e incluso mensajes de odio pidiéndole a Dios que ojalá me parta una pierna o cualquier lesión grave que me aleje de las pistas".

"Adoro y respeto al 100% al colectivo LGTBI, tengo amigos e incluso familiares que pertenecen a él. Defenderé siempre y lucharé cada día por sus derechos al igual que lo hago por los derechos de las mujeres CIS", dice la española.

"En el caso del deporte por supuesto que tengo que defender los derechos de las mujeres CIS. Eso no significa que odie a las mujeres trans o que no quiera que de alguna forma se regule su situación", se extiende.

Defiende así la decisión de la Federación Internacional de Atletismo: "Esto no lo dice Ana Peleteito, lo dice la Federación Internacional que después de años de estudios concluyen, que por mucho que un hombre se baje los niveles de testosterona jamás será igual que una mujer, por su maduración como tal incluye un cambio morfológico, óseo y de un montón de niveles que no se consigue cambiar sea la medicación que sea".

Para finalizar, propone una solución: "O adaptar una categoría para que compitamos en igualdad de condiciones todos o participar en deporte no federado ya que es injusto, mires por dónde lo mires".