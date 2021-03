Pedro de la Rosa y Alex Crivillé serán una temporada más los comentaristas de 'DAZN' en Fórmula 1 y MotoGP, respectivamente. Tanto el expiloto del 'Gran Circo' como el excorredor han comentado en una entrevista a '20 Minutos' muchos temas de actualidad del motor.

Uno de ellos ha sido la polémica sobre la vacunación del 'paddock' de ambas categorías por parte de los dos países que acogen los primeros Grandes Premios. Tanto Catar en MotoGP como Baréin en Fórmula 1 han ofrecido vacunas contra la Covid. De hecho, pilotos españoles como Marc Márquez y Carlos Sainz ya han recibido la primera dosis.

De la Rosa ha declarado al respecto que él no se lo hubiera pensado dos veces si se encontrase en la situación de los pilotos. Además, señala que si los pilotos españoles se vacunan fuera, hay mas dosis para la población en España. A su vez, ha señalado que con los pilotos vacunados tanto su trabajo como espectáculo que ofrecen en pista está garantizado.

"Yo ni me lo hubiese planteado: me hubiese vacunado directamente y cuanto antes. Por varios motivos. Primero, porque el deportista tiene como primer objetivo entretener a la gente y si enfermas, no puedes. Y el segundo, tienes que ganar carreras y campeonatos, que es para lo que te contratan; si enfermas, no lo puedes hacer. Además es bueno. No es lo normal, pero dada la oportunidad, has de tomarla. Sobre todo proviniendo de un país que no es España. Estamos haciendo un favor para que haya una vacuna para otra persona en España", sostiene el expiloto de McLaren.

Alex Crivillé mantiene la misma postura que el comentarista de Fórmula 1, entendiendo que si los pilotos tienen la oportunidad de vacunarse, deben hacerlo. A pesar de ello, ha declarado que él se vacunara en suelo español.

"Evidentemente hay que vacunarse, y si tienes la oportunidad, lo haces. En mi caso, yo voy a Catar, vuelvo, luego hace (Carlos) Checa... No es fácil. Si tienes la oportunidad, hazlo. Yo estoy ahí... Espero que me vacunen aquí cuando me toque. He pasado el Covid, me han hecho pruebas y tengo anticuerpos. Es un tema que no es fácil, pero si hay la oportunidad de vacunarse, hay que hacerlo, está claro", declara el que fuera campeón del mundo de 125 y 500 centímetros cúbicos.