Marc Márquez terminó cuarto este martes en los test de MotoGP en Cheste tras Maverick Viñales, Brad Binder y Marco Bezzecchi en el que fue su primer día a lomos de la Ducati de Gresini.

El octocampeón del mundo marcó el segundo mejor tiempo en su séptima vuelta y llegó a liderar la tabla, demostrando que con una moto competitiva, es un serio candidato a ganar el Mundial.

Ducati, Bagnaia, Álex Márquez, Jorge Martín... todo el paddock de MotoGP alucinó con Marc, y cómo no, también su exequipo, Honda.

Alberto Puig, su team manager, se refirió a la salida del ilerdense y al fichaje de Luca Marini: "Más que un cambio de ciclo es un cambio de piloto".

"Es una nueva temporada, una nueva moto y un nuevo piloto. Hemos encontrado cosas que han mejorado y otras no, pero hacia tiempo que uno encontrábamos una mejoría en unas partes de la moto tan importantes", explicó en declaraciones a 'DAZN'.

Sobre el hermano de Valentino Rossi, Puig destaca la información que puede traer de la nueva estructura de Marc: "Viene de correr con una Ducati, seguramente nos va a dar información, debido a la situación con lo ocurrido con Marc no quedaba muchas opciones. Él tenía mucho interés, nos contactó y fue el que más interés mostró, por eso lo elegimos".

Por último, sobre el piloto que les brindó seis Mundiales de MotoGP, el jefe de Honda ha afirmado que le ve peleando por su novena corona en 2024.

"He visto que se ha bajado de la moto y estaba contento, no hay que ser muy listo para saber que iba a ser así. ¡Claro que me alegro!, creo al cien por cien que estará peleando por el Mundial", ha zanjado.