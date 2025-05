Mueren dos pilotos de Superbikes tras un trágico accidente múltiple en Gran Bretaña

Luto en el mundo del motociclismo. El piloto de 21 años Owen Jenner y Shane Richardson, de 29, han fallecido tras sufrir un brutal accidente donde estuvieron implicados hasta once corredores. El incidente tuvo lugar en el circuito de Oulton Park del condado de Cheshire, Inglaterra.

El trágico accidente sucedió este lunes en la primera vuelta de la carrera del Campeonato Británico de Superbikes. Uno de los pilotos cayó sobre el asfalto y chocó con otro corredor desencadenando un brutal siniestro en cadena donde varios pilotos fueron atropellados.

Los comisarios decretaron la bandera roja al momento de producirse y las asistencias sanitarias acudieron de inmediato para tratar sobre la pista a los pilotos involucrados. Asimismo, la retransmisión británica cortó la emisión, vista la gravedad del accidente y la prueba quedó suspendida.

Tal y como recoge el comunicado realizado por el MotorSport Visión Racing, los médicos no pudieron hacer nada por Owen Jenner que falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico. De la misma forma, Shane Richardson murió a causa de severas lesiones en el pecho.

Junto a los dos fallecidos, el piloto de 47 años, Tom Tunstall está herido de gravedad. El británico fue llevado al hospital sufriendo de unas heridas graves en espalda y abdomen. También fueron trasladados con lesiones leves hasta cinco pilotos: Carl Harris, Max Morgan, Cameron Hall, Freddie Barnes y Morgan McLaren-Wood.

This sport can be so cruel 💔

Shane Richardson and Owen Jenner have tragically lost their lives today at Oulton Park following an incident in the Supersport race

May they rest in peace

Thoughts are with their loved ones pic.twitter.com/pe8owUoN60