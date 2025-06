Muere la joven promesa del motocross Aidan Zingg a los 16 años

El motociclismo vuelve a recibir una trágica noticia. El competidor de la especialidad de motocross, Aidan Zingg, ha perdido la vida en California tras sufrir un accidente en una cita de la competición Mammoth Mountain MX.

Tenía 16 años y estaba considerado como una de las grandes promesas estadounidenses en esta modalidad. El pasado año fue el ganador del Campeonato Nacional Amateur. Con tan solo 10 años debutó en el circuito amateur llegando este éxito el año pasado.

Según recoge 'DirtbikeLover', Zingg se cayó en una curva y "fue atropellado por varias motos y permaneció inconsciente en la pista durante dos vueltas hasta que se mostró la bandera roja". Tras ser llevado al hospital, los médicos no pudieron hacer nada por su vida.

El futuro de Aidan Zigg parecía deslumbrante ya que recientemente ha fichado por la academia de pilotos de Kawasaki. El cuadro japonés ha lamentado la noticia y se ha despedido de su pupilo en la red social X: "Con gran pesar lamentamos el fallecimiento del piloto del Kawasaki Team Green, Aidan Zingg".

"Zingg perdió la vida tras las lesiones sufridas durante un accidente en Mammoth Motocross en Mammoth Lakes, California. Su dedicación y amabilidad s erán recordadas por siempre", lamentó el equipo. Descanse en paz.

