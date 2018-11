Marc Márquez se enteró por 'Jugones' de la polémica de la pancarta independentista: "Pedrerol me sacó en las noticias..."

"NO ME GUSTA MEZCLAS COSAS"

Marc Márquez se enteró por Jugones de la polémica pancarta que el alcalde de Cervera no retiraría para la celebración de su Mundial. "Me pilló comiendo, Pedrerol me sacó por las noticias...", afirmó Márquez. "No me gusta nada mezclas cosas, simplemente estamos celebrando una gesta deportiva". El piloto también lanzó un mensaje a Josep Pedrerol.