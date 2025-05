Marc Márquez revela su punto débil a Ducati: "No he sido preciso con los comentarios"

Marc Márquez vivió un fin de semana intenso en el Gran Premio de Gran Bretaña. Tras su caída al inicio de la carrera todo parecía oscuro para el catalán, pero la temprana bandera roja le salvó permitiendo volver a la carrera y acabar en un meritorio tercer puesto.

El de Cervera siempre busca la perfección y es holgadamente conocida la capacidad de autocrítica que ejerce. Un caso de esto se ha podido ver en el vídeo 'Inside' de Ducatique ha subido a la plataforma de 'YouTube'.

En una conversación con los ingenieros tras su segundo puesto en la sprint, Márquez tuvo una reunión con sus ingenieros donde les confesó una asignatura pendiente que debía corregir para sus intereses: "Este fin de semana no he sido muy preciso en mis comentarios.

"Es así. He dicho: 'No tengo 'feeling' con la moto' y el comentario no es muy preciso", ha confesado el seis veces campeón del mundo de MotoGP en el vídeo 'Inside' de Ducati. Los mecánicos no se lo tuvieron en cuenta y le calmaron: "Hacer pruebas durante el fin de semana es difícil".

Ya en la carrera del domingo se pudo ver los momentos de tensión vividos en el box tras la caída del ilerdense. Tras decretarse la bandera roja, el '93' confesó los porqués de la caída mientras se cambiaba el mono: "Iba demasiado rápido". Finalmente, fue un final feliz para Marc y no tanto para su compañero de box, Pecco Bagnaia.