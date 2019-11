"Todos los titulares que he leído en las últimas 24 horas están completamente sacados de contexto. En absoluto buscan crear una polémica porque no la hay. Claro, que todo el día estemos hablando de si Alonso va a luchar por ganar el Dakar... también hay otros pilotos que están allí, españoles, franceses... que ya han ganado el Dakar, que tienen mucha experiencia y, seguro, más opciones que él". Estas son las palabras de Isidre Esteve a ATRESMEDIA para matizar los titulares que se publicaron ayer tras su entrevista con EFE.

En dicha publicación, el piloto que afrontará en enero su cuarto Rally Dakar en coches no ve, "por supuesto" a Fernando Alonso como candidato a la victoria final, igual que tampoco se incluye a sí mismo entre los aspirantes y considera que la participación del asturiano es "un tema puramente mediático".

"Naturalmente, es un gran piloto, campeón de Fórmula Uno, rapidísimo, pero en otras superficies. Para él es una experiencia nueva, un reto, va con el mejor coche, el mejor equipo y todo lo mejor que se puede ir al Dakar y naturalmente va a disfrutar de ello. Otra cosa es que sea competitivo por el nivel de equipo que tiene, pero no deja de ser anecdótico que esté en el Dakar 2020", arguye.

Y aclara: "Del mismo modo que te digo que es poco probable que Alonso sea competitivo en el Dakar, y me refiero a que tenga opciones de luchar por la victoria, también es poco probable que nosotros luchemos por ella". Con todo, no se conforma: "No vamos a parar hasta que la opción de tener un coche de primera fila sea una realidad".

Una polémica que para el catalán no debería existir puesto que "todo ha sido sacado de contexto".