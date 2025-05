Un histórico representante de MotoGP se moja sobre la situación Aprilia - Martín: "No es habitual que un campeón..."

Paco Sánchez, que actualmente dirige a Joan Mir, dice que a "los pilotos consagrados" no se les suele poner ese tipo de cláusulas de rendimiento en MotoGP.

El terremoto en Aprilia es total. Jorge Martín podría abandonar el equipo sin apenas haber competido por las lesiones. Y eso que Marco Bezzecchi se llevó la victoria en Silverstone. El agente Paco Sánchez, que lleva a Joan Mir, se ha pronunciado en 'AS' sobre lo que está ocurriendo.

"Las cláusulas de rendimiento de la moto y o del piloto no son habituales en los contratos de MotoGP, pero durante mi carrera sí que las hemos incorporado en algunos casos a ciertos contratos", dice el representante.

Cree que sobre todo no es habitual en un piloto que es campeón del mundo como Jorge: "No es habitual incluir una cláusula así en caso de un piloto consagrado y que además es el actual campeón del mundo, porque su rendimiento no puede dar lugar a ninguna duda. Y en cuanto a la moto, Aprilia ha demostrado estos últimos años un nivel competitivo muy alto con Aleix y Maverick, siendo seguramente después de Ducati, la segunda mejor moto de la parrilla, con el resto de fábricas cada vez más cerca".

Cree que lo que está pasando en Aprilia es "una situación complicada": "La situación que se ha generado después de la declaración de intenciones del piloto, y el posterior comunicado de Aprilia es muy complicada, y obviamente resulta imposible dar opinión alguna sobre cuestiones jurídicas de un contrato que no conozco".

"Pero espero que las dos partes se sienten a dialogar y busquen una solución amistosa a este conflicto", sentencia Sánchez.

Todavía no hay fecha de vuelta para Jorge. Se está recuperando poco a poco de su grave lesión en Qatar y podría volver a subirse a la moto en este mismo verano.