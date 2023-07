Los problemas físicos no han dado tregua a Lance Stroll esta temporada. En el mes de febrero sufrió una caída en bicicleta en la que se rompió una muñeca, se lastimó la otra y sufrió una fisura en el pie derecho. En Silverstone ha vuelto a sufrir un incidente con sus manos, aunque esta vez todo ha quedado en un susto.

El piloto canadiense rodaba durante la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña cuando, repentinamente, redujo su ritmo y habló con su ingeniero por la radio.

"Una piedra me ha golpeado en el dedo. Me duele mucho, pero puedo seguir", dijo Stroll, que no tuvo mayores inconvenientes para terminar la tercera sesión de entrenamientos libres.

No ha sido el único incidente que ha sufrido el canadiense, que aunque no tuvo que entrar en boxes por el incidente con la piedra, sí tuvo que hacerlo por una rotura en el retrovisor izquierdo.

También ha tenido problemas Fernando Alonso, al que una pequeña pieza de fibra de carbono se le ha metido en un neumático, obligándole a parar.

Sin embargo, sendos problemas no han impedido a los dos Aston Martin completar la sesión con normalidad, acabando Lance Stroll en la sexta posición y Fernando Alonso en la décima.