Logan Sargeant ha logrado mantener su puesto en la Fórmula 1. Tras un año de debut más bien complicado, en el que en no pocos fines de semana acabó en el muro, el estadounidense ha conservado su asiento en un equipo Williams al alza que cuenta con Alex Albon como gran valedor para hacer un 2024 esperanzador.

Él, además, está con ganas. Con ganas y preparado. Preparado tras un invierno en el que reconoce que ha trabajado a destajo para llegar en la mejor forma posible. Para estar a tope. Para poder sentir confianza tanto dentro como fuera de la pista.

Por ello se ha sometido a, según él, un riguroso y revolucionario entrenamiento que le ha permitido ganar 5 kilos.

"Me sentí agotado en 2023"

"Esta pretemporada ha sido una gran opción para dar un paso atrás. Para verme desde el punto de vista mental, emocional y físico. Ahí necesito mejorar".

"Me sentí muy agotado la temporada pasada. Dejé que me afectase fuera de la pista, y eso se traslada dentro. Físicamente no estaba donde necesito estar", insiste.

Y así ha logrado lo que ha logrado: "Ahora peso 5 kilos más que el año pasado, y me siento más sano y preparado".

"Me siento diferente, estoy mejor que nunca a nivel físico. Así podré estar más cómodo en el coche y sacar más rendimiento", sentencia.