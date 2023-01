La FIA y Liberty Media pasan por un momento de disputa. El desencadenante son las palabras del presidente de la FIA, Ben Sulayem, sobre una venta que se realizaría por un precio cercano a los 20.000 millones de dólares. Lo cierto es que el país árabe realizó una propuesta a Liberty para comprarle los derechos, y esta oferta fue rechazada.

Sin embargo, según el medio germano de 'Sport1', Liberty Media sí habría mostrado interés en la venta de la Fórmula 1. La empresa estadounidense aceptaría ceder los derechos de la categoría para ganar 8.000 millones de dólares en conjunto.

Según 'Forbes', la Fórmula 1 tiene un valor actual de 20.800 millones, lo que le hace ser el imperio más valioso del mundo dentro del deporte.

Hasta la fecha no hay ninguna otra entidad con disposición de adquirir la categoría, pero Mohammed Ben Sulayem destacó que la federación debía emitir respuestas ante una posible compra, y mantiene que el campeonato "tan solo está alquilado". Al mismo tiempo en Twitter realizaba un llamamiento hacia el sentido común a todos los posibles compradores.

As the custodians of motorsport, the FIA, as a non-profit organisation, is cautious about alleged inflated price tags of $20bn being put on F1. (1/3)