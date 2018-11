Hamilton critica el GP de India: "Ese dinero podría haberse gastado en escuelas o en casas para los necesitados"

El campeón del mundo de F1 Lewis Hamilton, ha declarado que prefiere que los Grandes Premios se celebren en países con tradición automovilística y que no primen otros condicionantes. Asegura que en los países en los que este tipo de competiciones no son un deporte conocido, no tiene mucho sentido crear circuitos de F1 ya que no hay casi audiencia y las gradas acaban estando medio vacías: "Tuvimos un Gran Premio en Turquía y no vino casi nadie. Un buen circuito, un buen fin de semana, pero una audiencia baja".

También ha hablado de que la economía que tenga un país debería influir en estas decisiones, ya que un circuito supone un coste muy alto. Para él es una mezcla de sensaciones disputar carreras en países donde prima la pobreza entre sus habitantes y se ha referido al GP de la India: "He estado en India para disputar una carrera de F1. Fue raro porque tenías un circuito muy bonito en medio de ninguna parte. Tuve una mezcla de sensaciones cuando fui a este Gran Premio".

Estas declaraciones han dado que hablar ya que mucha gente se ha sentido ofendida al entender que Hamilton afirmaba que toda la India es un país pobre y que se había derrochando el dinero para crear el circuito de F1.

Hamilton ha querido aclarar la polémica a través de su Instagram con las siguientes palabras:

"Hola a todos. Noté que algunas personas están molestas con mi comentario sobre India. En primer lugar, la India es uno de los lugares más bellos del mundo. La cultura allí es increíble. Lo he visitado y siempre lo he pasado increíble, sin embargo, si bien es una economía en rápido crecimiento, también tiene mucha pobreza. Mi referencia fue que un Gran Premio allí se sintió extraño al pasar junto a las personas sin hogar y luego llegar al circuito donde el dinero no era un problema".

"Gastaron cientos de millones en esa pista que ahora nunca se usa. Ese dinero podría haberse gastado en escuelas u hogares para los necesitados. Cuando no tenemos la carrera, nadie viene porque es muy caro o no tiene ningún interés. Sin embargo, he conocido a algunos fans indios increíbles".

La Fórmula 1 se ha extendido por muchos países desde el año 2000: Malasia, China, Berlín, Turquía, Singapur, Abu Dabi, Corea del Sur, India, Rusia y Azerbaiyán. Sin embargo solo ha llegado a prosperar de forma positiva en Singapur, donde se celebra un gran premio urbano nocturno.