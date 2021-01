Ferrari no se arrepiente de no haber fichado a Lewis Hamilton. Y lo pudieron hacer en 2019, cuando se mantuvieron conversaciones entre el siete veces campeón del mundo y los de Maranello, aunque no llegaron a buen puerto.

Sobre el tema, se ha mostrado tajante Mattia Binotto, jefe de la escudería italiana, en unas declaraciones a 'Sky Sports': "No creo que nos arrepintamos porque al final, cuando tomamos algunas decisiones, las tomamos pensando que eran las decisiones correctas y hoy tenemos un piloto fantástico como Charles en el que invertimos mucho como Ferrari".

Además, el mandatario de la marca italiana en Formula 1 aseguraba que el piloto monegasco puede hacer frente al vigente campeón si logran darle un coche fiable: "Creo que Leclerc tiene mucho talento. Si tiene el coche adecuado, estoy bastante seguro de que puede desafiar a Lewis Hamilton. El caso es que hemos tomado nuestras decisiones y creo que junto con Carlos somos muy fuertes. No creo que haya ningún arrepentimiento".

No hay favoritos

El mandatario italiano también ha asegurado, pese al crecimiento de Leclerc, que no hay un piloto favorito en el equipo para la próxima temporada: "No hay un número 1 y un número 2. Tendrán las mismas oportunidades al comienzo de la temporada. Serán libres para luchar. El equipo es lo prioritario. Más adelante en la temporada, veremos cómo progresan las cosas y veremos qué objetivos pueden alcanzar individualmente los pilotos".