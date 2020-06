Carlos Sainz será piloto de Ferrari a partir de la temporada que viene. Y su fichaje se cerró en plena cuarentena por el coronavirus... y a través de videoconferencias.

Su padre, galardonado recientemente con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, ha contado en una entrevista en 'Jugones' cómo fueron las negociaciones entre ambas partes. Él las llevó personalmente.

"Han sido meses complicados porque siempre hay tensión en esas negociaciones. Las he llevado muy en primera persona", cuenta Sainz padre.

"No puedes coger un avión y tener una reunión cara a cara, las reuniones por teleconferencia no es lo que más me gusta", confiesa el tres veces ganador del Dakar.

"Ferrari es una garantía de estar luchando por los puestos de cabeza. El tiene mucha ilusión, pero primero que que hacer un año espectacular en McLaren", sentencia Sainz.

Su hijo vestirá a partir de la temporada el mítico color rojo de Ferrari junto a Charles Leclerc, con el objetivo de destronar a Mercedes y a Lewis Hamilton, que a día de hoy parecen invencibles en la Fórmula 1.