"Estoy muy muy contento. Normalmente Bakú es de locos. Lo primero es que lo siento por Max, se merecía esa victoria y hubiese sido fantástico conseguir ese doblete", ha comenzado explicando Pérez.

El mexicano finalmente ha logrado subir al podio con Red Bull y no solo eso, sino que también ha logrado ganar por primera vez con la escudería de la bebida energética, algo que ha tenido que luchar con el nueve veces campeón del mundo: "Hamilton ha tenido un ritmo muy fuerte, nosotros hemos tenido una parada un poco lenta y hemos slido muy cerca de él por lo que he tenido la presión de Hamilton desde ese momento. En la relanzada he salido mal y el estaba ahí pero no he querido perder la frenada y le ha salido mal a él".