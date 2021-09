"Ha sido un golpe duro esta mañana pero me he podido recuperar. Gracias a dios no estaba el chasis dañado que era mi preocupación y gracias al trabajo de los mecánicos hemos podido salir hoy. No he tenido una buena salida y luego en la curva 1 ha habido un accidente y todos lo que íbamos por fuera nos hemos visto en el atasco por Gasly y los que iban por dentro pues nos han adelantado", ha explicado Sainz para 'Dazn' sobre la carrera de hoy.

"Intentado recuperara sensaciones con el coche después de esta mañana, me faltaba confianza en la curva 8 y he querido ir con calma para mejorar de cara a mañana", ha asegurado Sainz sobre cómo ha encarado la sprint race en la que ha terminado séptimo perdiendo una posición. "Mañana más o menos esa será nuestra posición, todos los que están por delante van un poquito mas rápidos y por detrás un poquito mas lentos. Intentaremos meternos en la lucha para acabar quintos o sextos", ha zanjado Sainz.