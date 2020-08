Marc Márquez no correrá las dos próximas carreras... y sus opciones de cara al título se complican. Aunque todo es posible para el seis veces ganador de MotoGP ¿Todavía puede ganar el Mundial? Responde Fonsi Nieto, el nuevo experto en MotoGP de 'Jugones'.

"Es un ganador. Nos tiene acostumbrados a todos a hacer machadas. Vamos a ver al mejor Márquez mucho antes de lo que pensamos", afirma.

"Tiene más hambre que ninguno. No le gusta ser segundo. Es muy difícil para el entorno decirle a Marc que se quede en casa y se quede tranquilo", señala sobre el intento que hizo en Jerez apenas cuatro días después de la primera operación en el húmero derecho.

"No hay un claro segundo. Es un campeonato que puede llegar a conseguir. Es un campeonato difícil porque hay muchas carreras seguidas. Mientras las matemáticas existan, todo es posible. De Marc me espero cualquier cosa. Es el mejor que he visto", sentencia.