Alberto Puig, jefe del equipo Repsol Honda, ha concedido una entrevista en el podcast 'Cambia el mapa' en la que se ha sincerado sobre la situación de Jorge Lorenzo en el equipo.

Puig asegura que la perspectiva del equipo con el campeón "es cero", explicando que Lorenzo "nunca ha estado a gusto con la moto". "No creo que sea un problema de técnica", opina.

"No nos vamos a engañar. Si hacemos un repaso rápido, Jorge empezó a caerse y desde entonces no ha parado de caerse. Nunca se encontró a gusto con la moto, es evidente, lo hemos visto y lo ha dicho él. Evidentemente no está rodando como debería, dentro de su potencial y su palmarés", asevera.