Amigos y familiares de Ángel Nieto despiden al excampeón del mundo en Ibiza

Familiares y amigos del expiloto Ángel Nieto se han congregado en su velatorio para dar el último adiós al 13 veces campeón del mundo, fallecido ayer por las lesiones que sufrió en un accidente de quad el pasado 26 de julio. Mientras se prepara un gran homenaje, entre Madrid e Ibiza, al considerado "padre" del motociclismo actual en España, hoy un centenar de motoristas han hecho rugir sus máquinas ante el tanatorio, en señal de tributo a Nieto.

Desde las 15.00 horas, numerosos allegados han pasado a despedirse de Ángel Nieto, a quien han enviado coronas de flores los Reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, y numerosas personas, empresas e instituciones relacionadas con este deporte. Sus hijos Gelete y Pablo Nieto han explicado que será incinerado, probablemente mañana, y más tarde repartirán sus restos "entre Madrid e Ibiza", donde quieren rendirle un homenaje póstumo.

Su sobrino, Fonsi Nieto, lo ha descrito como "el más grande". "Para mí ha sido un padre. Empecé a correr de muy chiquitín, y él me apoyó, me ayudó, me enseñó... Yo le debo a él todo lo que he conseguido en el mundo de las motos", ha afirmado el también excorredor de motos. "No os podéis imaginar las ganas que tenía de vivir", ha dicho García sobre el campeón mundial de 50 y 125 cc.

Homenajes en Cádiz, Zamora, Vallecas...

Ha resaltado que hay "unanimidad absoluta" en torno a su figura porque así lo merece y ha augurado que su homenaje será multitudinario. También en Zamora, donde nació, se ha rendido un homenaje a Nieto, que da nombre al polideportivo en el que la bandera de la ciudad lucía hoy a media asta. Un libro de condolencias ha recogido allí las palabras de cariño de cuantos zamoranos han querido acercarse.

El circuito de Jerez, en Cádiz, es otro de los lugares en los que la afición del motociclismo ha recordado hoy al piloto fallecido. Un minuto de silencio y un ramo de flores han evocado a Nieto. En el Jarama, en Madrid, se han abierto las puertas para que los aficionados pudieran rendir allí también su tributo al piloto que promocionó en España este deporte. La Comunidad de Madrid ha anunciado que condecorará al piloto, madrileño de adopción cuando con apenas un año dejó su Zamora natal para venir con sus padres hasta las chabolas de Vallecas.

A última hora de la tarde continuaban llegando al tanatorio de Ibiza personas del entorno del piloto y amigos de muchos años atrás, como el cantante Rafaél, y autoridades deportivas, como el secretario de Estado de Deportes, José Ramón Lete. Pablo Nieto, uno de sus hijos, había acudido desde la mañana al tanatorio y ha contado que toda la familia estaba muy ilusionada con la idea de preparar una despedida pública multitudinaria para el deportista fallecido.

Todavía no se lo creen

"Creo que tenemos que hacer algo entre aquí y en Madrid y cuando tengamos algo más os lo diremos. En principio, tenemos que reunirnos ahora en la comida todos y ver qué hacemos", ha detallado Pablo Nieto en declaraciones a los medios, a donde también llegó su hermano mayor Gelete. "Quiero verlo y decidirlo entre mi hermano Gelete, Hugo, mi madre y Belinda", ha detallado.

Ha explicado que aún no han asumido totalmente el fallecimiento del excampeón del mundo. Angel Nieto murió ayer tras un súbito empeoramiento de su salud, después del accidente de tráfico que había sufrido el 26 de julio, cuando conducía un quad en la carretera de Santa Gertrudis. Pablo ha explicado que, tras el accidente, "en principio iba todo bien, pero se complicó por la noche, cosas que pasan. Una pena".

Había ingresado con un traumatismo craneoencefálico, pero presentaba una evolución favorable. Ayer, Nieto sufrió "un empeoramiento súbito" y le fue practicada "una craniectomía descompresiva urgente a la que no respondió favorablemente", han explicado los médicos de la policlínica de Ibiza en la que estuvo ingresado.