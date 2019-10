Cómo están en Estados Unidos con el 'Baby Shark'. La canción de moda del momento ha llegado a todos los rincones del país... y en el béisbol directamente lo están 'gozando' con el tema. Y es que en el Nationals Park prácticamente se ha convertido en un himno.

Con aficionados disfrazados, con algún que otro distintivo y con ganas de pasarlo bien, en el tercer juego del Whasington Nationals - Houston Astros, cuando de nuevo sonó el 'Baby Shark' con todo el estadio realizando esta curiosa coreografía.

Viendo eso se entiende más como viven el deporte en Estados Unidos, como espectáculo puro en el que uno se lo pasa estupendamente en sus gradas. Porque los locales perdieron por 1-4, pero a buen seguro muchos de los presentes no van a poder quitarse de la cabeza ni el 'Baby Shark' ni el bailecito en cuestión.

Así que, después del primer vídeo toca el segundo. Con casi 44.000 personas bailando y con Gerardo Parra, jugador de la MLB, dirigiendo a los 'tiburones' de las gradas durante un partido del Washingon Nationals.

This is what it looks like when 43,867 people do "Baby Shark" at the #WorldSeries.@88_gparra // #STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/yT8el4GgUc