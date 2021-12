Más de 60 exalumnos de L'Escola Barcelona, en el barrio de Les Corts, han denunciado a Albert Benaiges, exformador del Barça, por abusos entre los años años 80 y los 90, cuando Benaiges era el profesor de Educación Física, un cargo que ocupó durante más de 30 años.

"Intentaba presionarte para que te desnudaras, pasaras delante de él. Era muy desagradable. Y si te negabas, te ridiculizaba delante de tus compañeras", cuenta Gala Vignoli, exalumna de la promoción del 77 de la Escola Barcelona, quien describe los comportamientos del profesor como vejatorios: "Tenía contacto físico, pero lo hacía de una manera que parecía amistosa, pero si estás en el vestuario desnuda, lo último que quieres es que una persona te esté tocando. Era muy violento", recuerda.

Algunos exescolares no habían denunciado hasta ahora porque habían prescrito los delitos. "Su comportamiento no era adecuado. Nosotros le teníamos miedo. Me cogió de la oreja y me hizo cruzar todo el gimnasio medio por el suelo. Me gritó, me dijo de todo, me insultó", manifestó Dani, exalumno, a 'Catalunya Radio'.

Ahora Los Mossos dEsquadra las están están investigando todas las denuncias y el conseller de Educación ha abierto, además, un expediente.

Albert Benaiges compaginaba su trabajo en la escuela con el de entrenador de los equipos inferiores del Barça. El entrenador blaugrana, Xavi Hernández, aseguró que no conocía nada del tema: "Es la justicia la que tiene que dictar sentencia y hacer su proceso; la verdad es que estoy muy sorprendido y muy afectado", declaró. Finalmente, Benaiges se desvinculó del club hace tan solo diez días.