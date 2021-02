María Vicente se quedo sin oro en Gallur por algo total y absolutamente surrealista. La atleta española realizó un espectacular salto pero, antes de que midieran su marca, las dos personas que se encargan de borrar las huellas borraron su intento. Increíble, pero cierto.

Entre lágrimas, María Vicente trató de explicar lo que sucedió: "No se puede dar una explicación. La jueza lo vio válido pero en el foso no entiendo por qué entendieron que era nulo. Lo borraron. Esto me ha sacado de la competición".

En su primer intento, la campeona de España de pentatlón hizo un salto que estaba entre los 6,5 metros, cerca de su marca personal. Sin embargo, no dio tiempo a comprobarlo porque antes de hacerlo ya lo habían borrado.

María miraba a su entrenador sin encontrar explicación. Enfadada, la atleta repitió de nuevo el salto en el último turno, sin tiempo para descansar pues no cambiaron el orden.

Dos saltos en minutos, marcando el 6,24. Luego, 4,83 mostrando un evidente cansancio. Para terminar, salto nulo.

"Tienes recursos de sobra para esto. Ahora tenemos un reto. Le vamos a dar la vuelta. No lo pienses más", decía Ramón Cid buscando calmar a una María Vicente que nunca se vio en una situación similar. Ni ella, ni prácticamente nadie.