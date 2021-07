A sus 27 años ya es un veterano en las ediciones olímpicas, y esta vez ha sido alcanzando el puesto más alto del podio. Tom Daley consigue su primer oro en los Juegos Olímpicos de Tokio después de los dos bronces de Londres y Rio de Janeiro.

Lo sorpresivo de la noticia recae en el dominio chino en esta disciplina. Desde el año 2000, China se había llevado todos los oros olímpicos disputados en la categoría de saltos sincronizados masculinos desde la plataforma de 10 metros.

Los asiáticos no estuvieron perfectos, como es de costumbre, y Tom no pudo retener las lágrimas, tanto en la resolución del resultado como en el podio.

Daley sigue ampliando su palmarés y no deja de crecer como un ejemplo en la comunidad gay. Declaró su homosexualidad en 2013 y no ha podido reprimir su felicidad en la celebración: "Me siento orgulloso de decir que soy gay y oro olímpico", dijo.