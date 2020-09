Navid Akfari, luchador iraní, ha sido ejecutado por su gobierno. A pesar de las protestas internacionales, y de las campañas iniciadas para evitarlo, finalmente ha muerto en la horca en la prisión de Adel Abad en Shiraz.

Allí permanecía desde 2018, cuando fue detenido por participar en las protestas contra el gobierno de Irán. Además, le acusaron y condenaron por el asesinato de un funcionario, a pesar de haber defendido su inocencia.

Fueron muchos los organismos internacionales, y también relacionados con los derechos humanos, que denunciaron su situación. Según afirman, la acusación se produjo de forma ilícita y todo fue en base a una condena política.

Bajo la etiqueta 'no ejecutéis', su historia se hizo viral en redes sociales. Incluso Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pidió que no se hiciera dicha ejecución.

Hearing that Iran is looking to execute a great and popular wrestling star, 27-year-old Navid Afkarai, whose sole act was an anti-government demonstration on the streets. They were protesting the “country’s worsening economic situation and inflation”...