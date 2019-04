En rugby el silencio es absoluto cuando una pateadora se prepara para golpear el balón. El silencio era absoluto cuando Patricia García golpeaba el balón en el campeonato del mundo de Rusia 2013. El campo estaba embarrado. Las leonas de la selección española se jugaban el tercer puesto contra Estados Unidos. Empate a cinco en el marcador. El silencio parecía eterno. La lluvia resbalaba por el rostro de Patricia. Podían haber subido al podium, podían haber saboreado el éxito de ser las primeras españolas en conseguirlo, pero no fue así.

"La patada más importante de tu vida, y la fallas". Han pasado seis años desde ese momento, pero Patricia García lo narra en cada una de las charlas que imparte en su proyecto Rugby Values. Confiesa que ese día hubo lágrimas. Claro que las hubo: "Ese día lloramos muchas, mucho". Pero de los errores se aprende.

Patricia García se enamoró del rugby por casualidad. Después de que su compañera de fútbol Irene Schiavon no dejara de placarla en los entrenamientos para que lo probara. Conectó al instante, y en ese mismo momento, sin pensarlo, comenzó un camino de no retorno: la llamada de la selección, los títulos, el crecimiento internacional, los Juegos Olímpicos...

"Hay momentos duros, pero lo importante es la actitud con la que te levantas y afrontas el siguiente reto"

Pero el camino en un deporte minoritario no es fácil: "Hay momentos duros, pero lo importante es la actitud con la que te levantas y afrontas el siguiente reto". Y es que Patricia nunca se rinde. Cuando empezó en el rugby, no había ningún espejo en el que mirarse: "Los referentes no eran visibles". Ni portadas, ni entrevistas, ni retransmisión de partidos. Nada.

Por esa misma situación han pasado todas las jugadoras de su generación. Bàrbara Pla, capitana de la selección española, confiesa que utilizaba como referente a sus propias compañeras, y también a sus rivales. De eso han pasado diez años. Ahora Patricia y Bàrbara son los referentes que ellas nunca tuvieron.

Ana Kathleen tiene 17 años y lleva casi la mitad jugando al rugby. Ella ha tenido modelos para escoger: "Para mí, Patricia es un referente de perseverancia, de compañerismo, de liderazgo y de lo que supone obtener un resultado después de mucho trabajo duro, de insistencia y de luchar por tu sueño".

Un sueño en el que Patricia continúa viviendo. Después de proclamarse campeona de Europa, y con la mirada puesta en Tokio 2020, piensa en dejar la camiseta de la selección española "un poquito más alta" que como se la encontró. Pero no solo por ella y por sus compañeras, sino por todas las niñas que vienen detrás, para poder dejarles "un bonito legado y un lugar en la competición internacional en el que puedan desarrollarse y cumplir sus sueños". El camino no será fácil, pero Patricia nunca se rinde.

*

Producción: Javier Torrijos | Realización: Juan Gutiérrez | Redacción: Sara Campos y Bea Lozano | Imagen: Carlos Matarranz, Alberto Bravo y Juan Gutiérrez | Sonido: Giani Álvarez | Grafismo: Nacho Félez y Nacho Sanz | Texto: Sara Campos

*

Agradecimientos: Federación Española de Rugby, Residencia Deportiva Rio Esgueva (Valladolid), IES Leonardo da Vinci (Madrid). Todo el equipo de la Selección Española de rugby. A Marta Lliteras, Bàrbara Pla y Ana Kathleen.