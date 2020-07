El Milan de Zlatan Ibrahimovic ha vuelto como un cohete tras el confinamiento. El conjunto rossonero no ha perdido en los 10 partidos que ha jugado tras el confinamiento, lo que bien le puede valer una clasificación europea.

El sueco ha sido un jugador muy importante en el plantel italiano tras su fichaje en el pasado mercado invernal, pero su futuro continúa siendo una incógnita.

Muchos han apuntado a que Zlatan podría colgar las botas o tener una retirada dulce en un país exótico, sin embargo, el propio Ibrahimovic ha sido el encargado de desmentir las cábalas con un contundente vídeo.

"¿Ahora piensan que estoy acabado? Para todos ustedes, solo tengo una cosa que decirles: no soy como ustedes. Soy Zlatan Ibrahimovic... ¡Solo estoy calentando!", selaña el ariete de 39 años.

"La gente cree que estoy acabado. Mi carrera lo hará pronto. Pero no me conocen, he tenido que luchar toda mi vida. Nadie creyó en mí, así que tuve que creer en mí mismo. Algunos querían derrotarme, pero me hacían más fuerte. Otros querían aprovecharse de mí, pero me hicieron más inteligente", añade.

Sobre su futuro, su entrenador, Stefano Pioli, explicó que su futuro dependerá de muchas cosas: "Creo que la contribución que Ibra ha supuesto es evidente, espero poder volver a trabajar con él, pero hay muchas cosas que se pondrán sobre la mesa. Que Ibrahimovic es decisivo, estoy convencido de ello, pero que siga dependerá de muchas cosas".