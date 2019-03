Zidane: "Haré todo lo posible para que Bale y Benzema sientan que son importantes"

"No lo estamos haciendo mal, pero tengo que seguir", añadió. Pese a esa continuidad que pide, el francés tiene claro que "no significa nada" en relación a una posible renovación con el conjunto madridista ya que está centrado únicamente en "hacerlo bien y terminar bien la temporada".

En lo referente al futuro, quien sí habló fue el capitán Sergio Ramos pidiendo mantener el bloque de las últimas temporadas. "El Real Madrid nunca ha tenido revoluciones para cambiar todo porque las cosas se hacen con cabeza. Las cosas necesitan tiempo y es lo que siempre va a pasar en este club", recalcó.

El Real Madrid recibe al Leganés con el "objetivo" de "intentar sumar para recuperar el segundo puesto", aunque muy pendientes de la vuelta frente al Bayern dentro de tan sólo cuatro días, donde el entrenador blanco confía en que los suyos jueguen con "muchísima determinación".

En el encuentro de ida, las principales ausencias en el once fueron la del francés Benzema y del galés Gareth Bale, reflejando la progresiva desconfianza de Zidane hacia la 'BBC', aunque el técnico no quiso darle mayor importancia. "Nosotros les necesitamos y voy a hacer todo lo posible para que estén convencidos de que siempre han sido importantes", señaló.

"Esto es fútbol, yo sé que los jugadores quieren siempre jugar, pero esto no es posible con lo que yo quiero hacer. Lo importante es que el mensaje, no sólo para Gareth y Karim, sino para todos, sea que estemos conectados", añadió. La posibilidad de ganar la decimotercera no tiene para el francés mayor "valor" que La Liga o la Copa del Rey, no siendo capaz de "elegir entre una u otra".

"Parece una tontería pero LaLiga la tenemos que acabar bien. Luego, el martes es un partido para pasar a la final y no te digo lo que significa para nosotros", admitió. Por otro lado, Zidane habló sobre el próximo rival liguero, un equipo al que deben "controlar lo que hacen bien" para poder "hacer un buen partido". "Si lo intentamos desde la intensidad, puedes meter a cualquier rival en dificultades.

Necesitamos mucha concentración porque es un equipo que tiene sus cosas y esas cosas las hace bien", valoró. El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu tras el empate frente al Athletic (1-1) y con el recuerdo aún vivo del 'tropiezo' frente a la Juventus en la Liga de Campeones (1-3), derrota que sembró la duda de un conjunto blanco que no mantiene la regularidad en su estadio, aunque Zidane cree que su equipo ha jugado "extraordinariamente bien" delante de su afición, exceptuando "la racha de dudas" que vivieron a comienzos de temporada.

Finalmente, Zidane habló de su excompañero Guti, quien anunció que abandonará el Juvenil A del Real Madrid a final de temporada. "No sabía que se iba. Mi consejo es que si uno está bien en la casa, debe seguir, pero su decisión la respetamos", reconoció.