Zidane: "Lo importante es recuperar a Bale anímicamente"

NO CONFIRMA SU VUELTA

Zidane no confirma de la vuelta de Bale para el partido ante el Málaga, pero sí desvela el hándicap del galés: "Lo importante es recuperarle anímicamente". Asimismo, el técnico no duda en alabar al delantero: "Le he echado de menos. Es fuerte, potente, técnico..." Vía Jugones.