Zidane deja de ser entrenador del Real Madrid: "Este equipo necesita un cambio para seguir ganando"

Zidane anunció de manera sorpresiva su adiós como entrenador del Real Madrid, después de dos temporadas y media en el banquillo madridista y nueve títulos conquistados, bajo la necesidad de hacerlo en este momento porque considera que el equipo "necesita un cambio y otro discurso" para seguir ganando, algo que no veía "claramente" con él como técnico.

"Tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador. Hablé con el 'presi' para explicarle un poco lo que pensaba y creo que es el momento para todos, primero para mí. Sé que es un momento un poco raro, pero es un momento importante y que había que hacerlo para todos", señaló Zidane, acompañado por el presidente Florentino Pérez.

El francés cree que "este equipo debe seguir ganando". "Necesita un cambio y otro discurso después de tres años. Necesita otro discurso, otra metodología de trabajo seguramente. Quiero mucho a este gran club y siempre le estaré agradecido toda mi vida, pero para mí y para todos hoy hay que cambiar", aseveró en su alocución inicial.

"Voy a estar cerca de este club toda la vida"

'Zizou', que sabe que este adiós podría ser "un hasta luego" porque el club se lo ha dado "todo" y va a estar "cerca de él toda la vida", recalcó que, "a lo mejor", esta decisión "no tiene sentido a lo mejor para muchos". "Pero para mí sí, es el momento de hacer un cambio, también para los jugadores, es la decisión adecuada", remarcó.

"Acabamos espectacular, pero hay momentos complicados donde puedes decir si eres la persona adecuada todavía y que te hacen reflexionar", prosiguió tras ser preguntado por la felicidad y ganas que expresaba hace unos meses. "También los jugadores necesitan un cambio, es el momento para que tengan otro discurso y para volver a ganar", insistió.

"Es un desgaste natural"

En este sentido, respecto al 20 de febrero, cuando dijo que quería "pelear por seguir" siendo entrenador madridista, confesó que no había "cambiado nada". "Es un desgaste natural y a lo mejor cuando digo eso es que no lo pienso. Decía que en este club puede pasar de todo y que lo importante era el día a día y el día a día se acabó para mí", comentó.

"Soy ganador y me gusta ganar a cualquier cosa y si tengo la sensación de que no voy a hacerlo, hay que hacer un cambio, como cuando jugador. Si no me siento a gusto, me marcho yo, no voy a decir que tiene otro la culpa", puntualizó.

"No estoy cansado de entrenar"

"Es por muchas razones, pero no estoy cansado de entrenar, creo que aquí es el momento para mí. Hay que saber cuando parar y es por el bien del club, creo que conmigo habría sido complicado ganar. Quiero terminar esta etapa cuando todo va bien, lo hice como jugador y lo hago ahora como entrenador", recalcó el francés, para el que no es un "día triste".

Este tiene claro que se puede "equivocar", pero reiteró que ve que "es el momento" tras estos dos años y medio. "Si no veo claramente que vamos a seguir ganando, ni tan claras las cosas como yo quiero, mejor cambiar para no hacer tonterías", agregó, puntualizando que ha reflexionado "mucho" esta decisión y que una vez tomada no ha pensado en "dar marcha atrás". "No sé, puede ser, puede ser", indicó ante la posibilidad de haberlo hecho si no hubiesen ganado en Kiev.

"Para nada ha influido lo que dijo Cristiano tras la final"

'Zizou', que no busca "otro equipo", dio las "gracias" a su plantilla, que "ha demostrado que es muy válida", y resaltó que "lo que pase ahora" en cuanto al futuro de los jugadores ya no depende de él, advirtiendo que "para nada" había influido su posible configuración ni las palabras tras la final de la 'Champions' de Cristiano Ronaldo.

"Me he centrado en transmitir serenidad, trabajo, entrega, lo que es el 'ADN' de este club, y he tenido el respeto de todos, sobre todo de los jugadores, que ha sido fundamental para ganar cosas", detalló el exjugador, que envió un "mensaje" a sus futbolistas para comunicarles su decisión y que habló con el capitán Sergio Ramos. "Respeta mi decisión y me ha deseado suerte. Le dije que había sido un placer compartir otros tres años con él", declaró.

Su mejor y su peor momento en el banquillo

"Quiero dar las gracias a toda la gente de alrededor, que siempre da el cien por cien de cada uno en este club, y a la afición, que es exigente, pero esto a veces los jugadores lo necesitan porque cuando tienes momento complicado hay que dar la cara", sentenció Zidane, cuyo "mejor" momento como entrenador fue la conquista de LaLiga y el peor la eliminación ante el Leganés en la Copa del Rey. "Me quedé muy....", apuntó.

Un palmarés único con el Madrid

Zidane llegó al cargo en enero de 2016 como sustitución del destituido Rafa Benítez y en su primer año logró conquistar la primera de las tres Liga de Campeones consecutivos de la entidad.

Al año siguiente, logró el doblete Champions-Liga y firmó el histórico repóker de títulos en 2017, y en este último volvió a llevar al equipo a la conquista de su decimotercera Copa de Europa ante el Liverpool.

Además de estas tres 'Orejonas' y de LaLiga Santander de 2016-17, el bagaje de Zidane en sus dos años y medio en el Real Madrid se completa con dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España.