Zidane: "Bale está mejor, pero no puedo decir cuándo volverá"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha asegurado que gestionar a los miembros de su equipo es "más importante" que la táctica, y ha recordado que todavía no han "ganado nada" y que por ello deben ser cautos en las tres "finales" de la Liga que les quedan, la primera de ellas ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu.

"Es lo más bonito manejar a este grupo de personas, más que la táctica. Estoy de acuerdo con lo que dice Mata, manejar a personas es más importante", declaró en la rueda de prensa previa, en relación a unas declaraciones del español del Manchester United Juan Mata, que apuntaba en este sentido.

El técnico francés, que confirmó que "seguramente habrá cambios" en los dos próximos partidos ligueros, advirtió del peligro del Sevilla, aunque no le dio una categoría de encuentro decisivo respecto a los dos restantes.

"Es otra ocasión de sumar y seguir con lo que estamos haciendo, el público se merece todo y va a estar con nosotros hasta el último minuto. Es un partido decisivo como los demás y vamos a intentar hacer lo máximo posible para sumar los tres puntos", señaló.

"Los tres partidos son muy difíciles. El Sevilla, que siempre ha estado arriba en la tabla, es un equipo muy bueno. Estamos viendo lo que está haciendo el Celta, lo está haciendo muy bien, y el Málaga está en un momento de forma impresionante", prosiguió. Por ello, Zidane recordó que todo en el fútbol se decide por "detalles".

"Lo hicimos hasta ahora fenomenal, pero todavía no hemos ganado nada. Nos quedan tres finales de Liga y vamos a intentar empezar por la primera. Lo que nosotros queremos y pedimos a la afición es lo mismo, vamos a necesitar la ayuda de todos los que quieren al Madrid. Fuera se habla mucho y nosotros no queremos desviar nuestra mente, que queremos tener sólo en el partido de mañana", subrayó.

"Tal vez tengamos más posibilidades que nunca -del doblete-. Nos quedan cuatro partidos, cuatro finales, para intentar conseguir la Liga y la Champions, pero todavía no hemos ganado nada. Tenemos que seguir concentrados y seguir por este camino, el del trabajo y la concentración. Hemos sido bastante constantes, y esto es el fruto del trabajo de la temporada", añadió, apuntando que están "bien físicamente, con el estrés y anímicamente".

En otro orden de cosas, el preparador madridista confirmó que el galés Gareth Bale, todavía convaleciente de su lesión en el sóleo de la pierna izquierda, no está disponible.

"Tenemos que ver el día a día con Gareth. Está trabajando dentro, intentando acabar con sus molestias, está mejor, pero de momento no está con nosotros. No puedo decir cuándo, pero espero que rápido", expresó. Tampoco estará el portugués Pepe, aunque no ha querido decir si esta será su última temporada en Chamartín.

"Su trayectoria ha sido tremenda, espectacular. Ha pasado diez años en los que ha hecho cosas fantásticas. Eso no significa que hable de lo que va a pasar el próximo año. Pepe no va a estar porque todavía se resiente de su molestia en la costilla; entrena pero no está bien del todo para jugar, no voy a arriesgar con Pepe", indicó.

'Zizou' habló también de su compatriota Karim Benzema tras su gran asistencia ante el Atlético. "Me alegro por él. No he esperado a este día para saber lo que es Karim, es impresionante como jugador. Siempre le pedimos muchos goles, porque es el '9' del Real Madrid, pero sabe hacer muchas cosas. Me interesa su gol, pero me interesa más lo que hace con sus compañeros, que se asocie. Tenemos a Cristiano para marcar muchos goles, y a Morata", contó.

Por otra parte, Zidane reconoció que se ve mejor que hace un año. "Sólo el trabajo te puede mejorar. Siempre me han enseñado eso, hago lo que me gusta y estoy cada día más a gusto. Estoy mejorando en todo, pero no significa nada. Sé dónde estoy y lo único que vale aquí es hacer todo lo posible para ganar", explicó.

En este sentido, el preparador marsellés quiso destacar el trabajo tanto de sus futbolistas como de su equipo técnico. "Hay mucha preparación en todo lo que hacemos, tengo un staff increíble que me aporta su saber hacer, y eso se fomenta con los jugadores. Los jugadores han absorbido estas ideas desde el principio, y eso se demuestra en el terreno de juego", manifestó.

"Me importa el trabajo de todos. Queremos jugar al fútbol, pero no sólo hay que jugar, hay que defender cuando no tenemos el balón, y estos mensajes los jugadores los han interiorizado bien. Es un gran equipo, muchas personas están detrás de este proyecto. Me gustaría destacar el trabajo y el juego", concluyó.

La convocatoria la forman Keylor Navas, Casilla, Yáñez; Varane, Ramos, Nacho, Coentrão, Danilo; Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco; Cristiano Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez y Morata.