Memphis ha caído de pie en el Barça. El jugador neerlandés, que llega en su madurez futbolística, fue el más destacado ante la Real Sociedad y anotó el gol del empate de los culés ante el Athletic. Sin Messi, ahora en el PSG, recae en el ex del Olympique de Lyon gran parte del peso ofensivo de los de Ronald Koeman.

Eso sí, no todo ha sido un camino de rosas para él, pues su etapa en el Manchester United no fue precisamente gloriosa. Llegado del PSV a cambio de 34 millones de euros, no tuvo protagonismo ni con Louis van Gaal ni con Jose Mourinho.

Con uno se reencontrará en la selección de Países Bajos... y del otro no se olvida.

"Mourinho llegó y luché para formar parte del equipo. Pero nunca tuvo en su cabeza eso de darme una oportunidad. Jamás me la dio", dijo en palabras a 'El Periódico'.

El neerlandés reconoce que incluso llegó a hablar con él en privado: "Fui a su despacho, pero nada. No cambió nada. Fue complicado, yo sentía que estaba entrenándome bien. Ni mis compañeros me entendían".

"Ibrahimovic y Pogba me decían que por qué no jugaba nunca. Eso fue la confirmación. No iba a tener ninguna oportunidad y no quiero estar en un gran club sin jugar", sentencia.

Tras pasar por el Olympique de Lyon, a Memphis le ha llegado la opción de jugar en el Barça. De momento, sus dos primeros partidos se saldan con sobresaliente.

