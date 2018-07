Xavi: "El Barça se ha dormido, hace años que los fichajes dan pena"

Xavi Hernández, exjugador del Barcelona, ha declarado en el programa 'El Penalti' de Radio Estel que el club azulgrana "se ha dormido" en los últimos años, a la vez que reconoce que el Real Madrid tiene "un gen ganador".

El centrocampista critica duramente a la directiva culé, de los que afirma que "ya hace años que están dormidos". "Hacen fichajes que dan pena, los que deciden no tienen ni idea, no saben por dónde van y eso pasa factura", asegura.

"El Barça gana títulos, los otros ganan Champions"

Además, cree que al Real Madrid se le ha "dado todo de cara" en los últimos años. "Jugadores lesionados -Neymar, Robben, Boateng...-, los árbitros, penaltis, el jugador más importante del Liverpool se lesiona, el portero la lía, el portero del Bayern también, parecen cosas de brujas", expresa Xavi.

"El Barça gana títulos, pero los otros ganan Champions", finaliza un Xavi muy crítico con el rumbo que ha cogido el Barcelona.

"Messi puede hacer de todo y de todos"

El centrocampista también dijo que Messi es el mejor futbolista de la historia y que puede jugar de Xavi, de Sergio Busquets, de Andrés Iniesta y de Luis Suárez. "Messi puede hacer de Xavi, de Rakitic, de Busquets, de Iniesta, de Suárez... Lo hace todo bien. Si lo pones de central, pues también sería el mejor zaguero central del mundo. Si te quiere quitar el balón, te lo roba. Si se propone driblarte, te dribla. Si quiere dar un pase, da la mejor asistencia del mundo. Si patea los tiros libres, te los mete por el ángulo".

"Es un futbolista incomparable. Es como Maradona en su época, como Pelé en su época. En presente ya es el mejor futbolista de la historia. Messi es el mejor. Mejor que Iniesta, que Xavi, que Busquets. ¿Por qué? Porque domina todas las facetas del juego. Lo que decíamos antes, Messi puede hacer de Xavi, pero Xavi no puede hacer de Messi. Y así con el resto de los jugadores", añadió.

Para Xavi, el capitán albiceleste debería recibir todos los años el Balon de Oro. Además, sostuvo que "no le hace falta" ganar un Mundial para ser el mejor de la historia porque, a su criterio, ya lo es. "No he visto a nadie mejor que él. Entiendo la consideración por (Diego) Maradona, ha sido y es el ídolo de todos. Lo que hizo con Argentina todavía supera a la generación actual de jugadores, por eso hay gente que dice que Messi no hizo lo que logró Maradona. Lo entiendo, pero a nivel futbolístico, Messi hace lo que hacía Maradona 30 años después. En 2018 cuesta el doble, desde lo táctico, lo físico, lo técnico y lo mental", afirmó.

Xavi contó que para Messi es una frustración terrible no haber logrado un título con la Albiceleste porque se siente muy argentino y es muy patriota. "Ha tenido muy mala fortuna en momentos clave. Perder dos Copas América por penaltis, la final de un Mundial en la prórroga. Si el fútbol es justo le debe algo a Argentina en ese sentido. Esta generación de jugadores merecía ya haber ganado algo. Vamos a ver en el Mundial de Rusia. Argentina, sin dudas, es una de las favoritas", sentenció.

Los otros candidatos, dijo, son "los de siempre", Brasil, Alemania y luego, en cuarto lugar, España. "De haber alguna sorpresa, puede ser Bélgica, Inglaterra o Francia, aunque ya no son sorpresa porque tienen futbolistas impresionantes. Por ahí va a estar la cosa, veo a Argentina y Brasil por encima del resto", sostuvo.

Al ser consultado sobre su futuro como entrenador, reveló que su prioridad es seguir jugando "hasta que el cuerpo aguante" y luego sí, convertirse en técnico. "En Catar quieren que siga relacionados con ellos hasta el Mundial 2022 para que les ayude a armar un equipo competitivo. Me gustaría ayudarlos. No va ser fácil porque tenemos nada más que 6.000 futbolistas. Tengo la oportunidad de empezar aquí como entrenador. Ya trabajo mano a mano con el entrenador actual de la selección, Félix Sánchez, que es un amigo", afirmó.