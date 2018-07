Xabi Alonso anuncia su retirada al finalizar esta temporada

Xabi Alonso vive la que será su última temporada como futbolista. El jugador del Bayern de Múnich ha anunciado su retirada tras jugar 18 temporadas al deporte que "ha amado". Xabi ha jugado en la Real Sociedad, en el Eibar, en el Liverpool, en el Real Madrid y en el Bayern de Múnich.

El tolosarra se proclamó campeón de la Champions en 2005 y en 2014, ganó una Liga en 2012, dos Bundesligas, una Copa Alemana, dos Eurocopas y un Mundial, un palmarés a la altura de pocos futbolistas.

Xabi Alonso aseguró que poner fin a su carrera deportiva al final de esta temporada era "una decisión muy meditada" y que se producía "en el momento correcto", y se mostró "muy orgulloso" de todo lo que ha logrado y "nunca" imaginó cuando empezó.

"Es una decisión que ya la tengo en la cabeza durante un tiempo, muy meditada y que viene en el momento correcto. Siempre he pensado que hay que saber elegir el momento de acabar y de cuando llega el final", expresó Alonso en declaraciones a los medios oficiales del Bayern, su actual equipo.

Para el tolosarra, este es el "momento adecuado" para dejarlo "tras muchos años". "Acabar en el Bayern y en el más alto nivel, era una de las cosas que quería hacer y siempre queriendo un poquito antes mejor que más tarde para acabar", confesó.

El centrocampista se siente "orgulloso" de su carrera deportiva. "Cuando empecé nunca había imaginado llegar hasta donde he llegado, ni vivir lo que he vivido, empezando por la Real y luego el Liverpool, el Real Madrid y el Bayern, y en la selección con todo lo que he vivido. Son muchas experiencias y cosas que he disfrutado, de las que estoy muy orgulloso y eso que me va a quedar", sentenció.