Por insistencia de la directiva, que no de Xavi, Vitor Roque llegó al FC Barcelona en enero del presente año.

Sin embargo, a pesar de que las expectativas en torno al punta brasileño estaban por las nubes, no gozó de los minutos esperados y poco a poco fue perdiendo el protagonismo con el que llegó.

Ahora, tras un verano de muchos rumores, el futbolista estará cedido una temporada en el Real Betis para tratar de recuperar sensaciones.

Tras jugar con la selección Sub-20 de Brasil a la que capitanea, Vitor Roque habló ante los medios sobre su experiencia en 'Can Barça'.

"Fue un poco complicado para mí. Tuve algunas oportunidades, pero no de la forma que pensaba", ha arrancado.

El brasileño estuvo descontento por varios motivos: "Creo que [fue complicado] en general. Pensé que iba a ser diferente, tanto en el trato como en la forma de jugar, como en la forma de hablarme de la directiva. Pero ya pasó".

De hecho, tuvo que recurrir a un psicólogo para lidiar con la presión que se estaba creando en torno a él.

"Siempre he estado en terapia, con un entrenador mental. Cuando me fui, sí hablé. Intenté entender por qué pasaban muchas cosas, que no voy a contar aquí", ha añadido.