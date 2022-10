Fue una de las remontadas más espectaculares que se han visto en mucho tiempo. El Real Madrid, en el descuento, igualó la eliminatoria de Champions ante el Manchester City con dos goles de Rodrygo Goes.

Y parece que Pep Guardiola todavía no ha podido olvidar aquella noche. Este martes, cuando le preguntaron por qué le resulta tan difícil conquistar la Champions habiendo ganado todo lo demás con el City... se acordó del Madrid.

"Porque siempre está ahí el Real Madrid...", respondió el preparador catalán. La sombra del equipo blanco en Europa sigue siendo temible. Sobre todo después de todas las remontadas del curso pasado.

El City lo volverá a intentar. Y ahora tiene a Erling Haaland, el goleador más en forma de Europa. No jugó ni un minuto ante el Copenhague en el empate de los suyos en la cuarta jornada de la Copa de Europa.

"Es duro jugar una hora con uno menos, la amplitud de la cancha se hace difícil de controlar. Hicimos muchas posesiones largas. Con los cambios tuvimos la sensación de que pudimos romper su defensa", dijo Guardiola tras el encuentro.

¿Por qué no jugó Haaland? El entrenador habló de cansancio: "Terminó el partido contra el Southampton muy cansado y no se recuperó bien los últimos días. Hoy estaba un poco mejor, pero decidimos no arriesgar".

Sin Haaland el City no marcó, pero su clasificación para los octavos de final está muy cerca. Ahí comenzará de nuevo su guerra por intentar convertirse en campeón de Europa.