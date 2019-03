Zidane: "Isco quiere jugar, de expediente nada"

NO VIENE A "HACER UNA LISTA"

Primera rueda de prensa de Zidane tras su vuelta al Real Madrid: "¿Entrenar a Mbappé? Estaría encantado". Asegura que no viene a "hacer una lista": "No pienso que sea un cásting. Los jugadores tienen todos contrato aquí". Sobre el hat-trick de Cristiano Ronaldo: "Admiración, pero no sorprendido".