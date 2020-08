Tomás Roncero acudió al plató de 'El Chiringuito' tras la eliminación del Real Madrid de la Champions League. Los blancos cayeron ante el Manchester City por 2-1 en el Etihad y no pudieron remontar el resultado adverso de la ida. El periodista se mostró, en su llegada al programa, muy cabreado.

"Para un madridista, el día más infeliz es cuando caes en la Champions League. A Zidane y a algunos jugadores no les ha parecido tan grave quedar fuera de Europa. Parece que han salido a jugar sabiendo que estaban eliminados del Bernabéu", afirmó Roncero.

El periodista tuvo palabras también para Zidane... y Guardiola: "Has podido tumbarle, y a mi Pep no me da igual, le tengo muchas ganas. Luego, hablando con él en plan guay. Si ya sé que Zizou es un señor, ¡pero que es Guardiola!"

"Dije que una semana de vacaciones, que al final fueron nueve días. Y se notan. Es respetable, pero he visto muchas fotos que... mucho barco, mucha alegría. Zidane ha jerarquizado LaLiga por encima de todo", cuenta.

Roncero cree que el Real Madrid ha perdido una oportunidad: "En cuatro partidos eres campeón. Era un esfuerzo más, si lo han demostrado. Estoy muy orgulloso de cómo se ganó LaLiga, como si no hubiera habido confinamiento".

El Real Madrid, en el Etihad, no pudo levantar el 1-2 que llevaba del Santiago Bernabéu. Dos errores de Varane fueron demasiado para los blancos, que estuvieron eso sí a un gol de poder forzar la prórroga durante muchos minutos de encuentro, gracias al gol de Karim Benzema.