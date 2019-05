Thomas Tuchel: "No puedo prometer que Neymar y que Mbappé sigan..."

Las dudas se ciernen sobre el PSG. El club de París no está seguro de poder mantener a Neymar y a Mbappé en un futuro próximo, o al menos esto es lo que ha confirmado Thomas Tuchel, entrenador de los parisinos, en unas declaraciones realizadas durante el GP de Mónaco de Fórmula 1.

"Lo que diga ahora puede que no sea verdad dentro d eun mes y las cosas son como son. No puedo prometer que se vayan a quedar, sería algo ingenuo y no quiero serlo en este negocio", afirma en Sky Sports.

Eso sí, Tuchel tiene claro qué es lo que él quiere: "Mi deseo como entrenador está claro. Quiero a todos mis jugadores en el PSG y en nuestro proyecto. El trabajo acaba de empezar".