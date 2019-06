Marcos Llorente, nuevo fichaje del Atlético de Madrid, fue entrevistado hace unos meses. Le hicieron decidir entre la camiseta de su nuevo club o la del Real Madrid.

"No me gusta, no me gusta", aseguró a los periodistas, añadiendo: "Yo de blanco siempre".

Te puede interesar:

Oficial: Marcos Llorente, nuevo jugador del Atlético de Madrid