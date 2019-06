El reivindicativo mensaje de Marta a favor del fútbol femenino: "Depende de ustedes para sobrevivir"

Brasil cayo eliminada ante Francia en los octavos de final del Mundial. La selección brasileña dijo adiós y Marta Vieira da Silva se queda sin un título que habría supuesto la guinda a su histórica carrera en el fútbol femenino.

Ganadora del FIFA World Player seis veces consecutivas (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2018) y el Premio The Best FIFA ben el año 2018, Marta es quizá la mejor futbolista de la historia. Una fuerza de la naturaleza y una jugadora única que quiso dejar un valiente discurso nada más acabar el partido. Un mensaje para tratar de salvar el fútbol femenino.

"Es un momento especial y la gente lo tiene que aprovechar. La gente pide tanto... Pide apoyo, pero también tiene que valorar las cosas. La gente está sonriendo aquí y creo que eso es lo primordial: llorar al principio para sonreír al final. No va a haber siempre una Formiga, no va a haber siempre una Marta, no va a haber siempre una Cristiane. El fútbol femenino depende de ustedes para sobrevivir. Piensen en eso. Lloren al principio para sonreír al final", aseguró Marta.