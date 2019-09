Gheorghe Popescu jugó en el FC Barcelona en los 90 y ganó una Recopa, una Supercopa de España y una Copa del Rey. El rumano estuvo dos temporadas a las órdenes de Johan Cruyff y de Bobby Robson, llegando a ser capitán de la plantilla blaugrana. Por otro lado, junto a Hagi, ambos fueron piezas clave de su selección en los años 90.

Sin embargo, en 2014 fue condenado a tres años de cárcel por fraude fiscal y blanqueo de capitales en el traspaso de jugadores rumanos al extranjero. "Fue complicado. Pero no me gusta hablar de eso porque no quiero hablar mal de mi país. En Rumanía solemos decir que lo que no te mata te hace más fuerte, y con eso me quedo. Si antes ya era un tipo fuerte, imagínate ahora, ¡mucho más!", explica Popescu

Al final, solo cumplió un año y medio de prisión ya que le rebajaron la pena gracias a los tres libros que escribió. "Todo ese tiempo ya nadie me lo podrá devolver. Nadie tiene la capacidad de volver atrás en el tiempo y ahorrarme todo eso", afirma el exjugador rumano.

Popescu se retiró en 2003 en las filas del Hannover 96. La capital de Rumanía, Bucarest, es una de las ciudades sede del torneo europeo de naciones, que arrancará el 12 de junio de 2020 en el Estadio Olímpico de Roma, siendo Popescu el asesor del primer ministro para este proyecto en materia deportiva.