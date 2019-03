Piqué vuelve a hablar de 'presos políticos': "Esa gente no es culpable; no hubo violencia, ha sido todo muy pacífico"

"El fútbol y la política en cierta forma están mezclados. Somos gente pública que tiene sus opiniones y el otro día expresé mi opinión, expresé que el juicio es injusto. Tengo mis razones para tener esa opinión; viví en Cataluña todo lo que pasó y esa gente no es culpable", dice Piqué.

Sobre los políticos presos catalanes: "Ni agredieron a nadie, no hubo violencia. Ha sido todo muy pacífico. No nos escuchamos, cada uno tiene su libreto, cada uno dice lo que le da la gana pero no escucha; por eso estamos en esta situación. En las tertulias la gente tampoco escucha, es el gran problema".

"Podéis no estar de acuerdo con mi opinión, como el señor Carlos Herrera. Me llamó Gerardo, en modo despectivo, en vez de mi nombre, Gerard. Me llamó cretino... yo no le voy a cambiar el nombre, no le voy a insultar. Mis padres me enseñaron que el respeto es otra cosa", reflexiona el zaguero.

Piqué asegura que no ve una solución: "Estamos en esta situación porque lo hemos hecho muy mal. Me da la sensación que no hay solución. Solo digo lo que yo creo, viendo el juicio, viendo cómo se expresan, viendo lo que hicieron en Cataluña... Esta gente no es culpable".

"No es justo lo que se está juzgando y es mi opinión. Vamos a ver lo que pasa. No tiene nada que ver con la independencia. Estamos hablando del futuro de unas personas que lo que hicieron no es para pasar 20 años en la cárcel. Quiero que al menos la gente respete mi opinión", dice el central culé.

