Si Neymar celebrase los títulos del PSG como celebró la victoria del Flamengo en la Libertadores bien podría haber un terremoto en París por tanto salto. El brasileño enloqueció directamente con el triunfo de sus compatriotas en una Copa que perdían en el minuto 89 y que remontaron en apenas tres minutos.

Rodeado de no pocas personas, el brasileño grabó un vídeo en el que gritaba '¡Gol, gol, gol!' como si no hubiera un mañana mientras daba salto tras salto. En el PSG pueden estar tranquilos: no parece que se haya vuelto a lesionar.

Neymar nunca ha ocultado su deseo de jugar en el Flamengo algún día y en un Maracaná por el que siente gran pasión: "Quiero jugar aquí, sería un honor hacerlo. Estaría todo el día jugando en este estadio".

Un día inolvidable vivieron en el Flamengo, que perdían ante River en el 89 por un gol de Santos Borré. En ese instante anotó Gabigol, y volvió a marcar en el 91' para firmar una épica remontada.

Así lograron los brasileños su segunda Libertadores, y dejaron a River con la miel en los labios y sin la opción de reeditar el título que ganaron el pasado año ante Boca Juniors.