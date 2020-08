La situación de Lionel Messi preocupa. Quim Domènech, colaborador de 'El Chiringuito', ha reconocido que el tema del argentino con el Barcelona "no tiene buena pinta", y apunta que el enfado del 10 es "real".

"No sé a qué juegan las dos partes. No me gusta nada y no tiene buena pinta. El enfado de Messi es real, y está con un calentón tremendo", afirma.

Además, desvela lo alejadas que están ambas partes para solucionar las cosas: "Ni una parte está por la labor de que le convenzan y de cambiar, ni la otra de convencer a Messi para que se quede".

"Me preocupa que en el Barça digan y se remitan a que tiene contrato, una cláusula... que solo cuenten eso", dice Domènech.

Según Domènech, Messi cree que el 2-8 es producto de una "mala planificación deportiva": "Griezmann, el fichaje de Setién, la bajada de salarios por la panedmia, que no se pudiera convencer a Xavi, la gestión de Abidal..."

"Creo que los jugadores no están haciendo autocrítica. Se le ha dado un poder al vestuario que ha cogido y han pasado de todo", sentencia Domènech.

Y es que para el periodista, hay un enfrentamiento entre jugadores y directiva: "Y Messi se ha puesto enfrente. Si la reunión hubiese ido bien, en el Barça no dirían eso de que tiene contrato, de que a lo mejor es calentón..."

"Messi no le coge el teléfono a la directiva. Él y Koeman se despidieron con un 'seguimos hablando", concluye Domènech.

