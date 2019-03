Jara Cuenca, utillera y entrenadora del Infantil B del Leganés: "Por suerte no he tenido que vivir insultos machistas"

Utillera del Leganés y entrenadora del Infantil B pepinero. Es Jara Cuenca, una de las mujeres que bien podría sentarse algún día en un banquillo de Primera división. Ese es su sueño, y es que la también periodista tiene claro cuál sería su titular para el futuro: "Una mujer de Primera".

Cuenta reconoce que es afortunada por no haber tenido que soportar algunos de los frecuentes insultos machistas en un campo de fútbol: "Por suerte no he vivido esos insultos que le dicen a la mujer que ese no es su sitio".