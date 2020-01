John Guidetti, jugador del Alavés, estuvo cinco años viviendo en Kenia a pesar de haber nacido en un lugar tan distinto como es Suecia. El delantero ha hablado sobre una foto en la que él era el único blanco, pero sobre todo de la labor que está realizando y quiere realizar en el país africano.

"¿La foto? Es mi equipo. Jugaba aquí, viví cinco años en Kenia. Era más blanco que el resto, sí", dice el alavesista.

Eso sí, lo más importante es su labor en el país africano: "Quiero finalizar mi carrera y volver para ayudar más. No tienen comida, no tienen cama... no tiene nada. Corren dos horas y media para entrenarse y luego otras tantas para volver a casa. Es una vida muy difícil".

"Quiero ayudar porque tengo esa oportunidad", concluye el delantero sueco del Alavés.