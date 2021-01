Josep Pedrerol, presentador de 'El Chiringuito', ha dado una exclusiva en el programa en referencia al futuro más cercano de Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid. "Zidane no se toca", afirmó.

"En el Real Madrid lo tienen claro. Zidane no se toca y no se discute", dijo en el programa.

Pedrerol, eso sí, muestra su respeto a las informaciones de otros medios: "Raúl no está ahora mismo... No hay nadie en ese punto. Cada uno tiene su información".

"Pero no hay tema. No hay debate. Florentino no se lo ha planteado ni un segundo", cuenta.

Pedrerol confirma que Zidane acabará la temporada en el Real Madrid: "Luego Florentino y él hablarán y si la cosa va muy mal quizá Zidane diga que se va".

"Pero no hay debate. En este momento, Zidane es intocable", sentencia Pedrerol.

El Real Madrid, con un partido más que el Atlético, está segundo a cuatro puntos del equipo de Simeone en LaLiga.

En la Copa, cayeron eliminados ante el Alcoyano, un 2ªB, por 2-1 en la prórroga tras empatar a uno en la conclusión de los 90 minutos reglamentarios.

En la Supercopa de España, los blancos perdieron en semifinales contra el Athletic Club, campeón de la competición.

