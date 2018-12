La emoción de Fernando Torres al recordar a Luis Aragonés: "Fue como un padre para mí"

EMOTIVO DOCUMENTAL SOBRE EL EXSELECCIONADOR

"Me he dado cuenta de que me quiso mucho, me quiso enseñar lo máximo posible", cuenta Fernando Torres sobre Luis Aragonés. El 'Niño' vio el documental de la RFEF sobre el exseleccionador y recordó los momentos claves en la Eurocopa 2008, además de contar alguna anécdota personal. "Podemos decir que fue un visionario". Lo cuenta Jugones.